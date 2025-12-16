В Подмосковье подросток устроил поножовщину в школе и взял заложника

Инцидент произошел утром 16 декабря в подмосковном Одинцове. Ученик Успенской СОШ ранил троих учащихся и охранника. После подросток взял заложника и заперся с ним в одном из кабинетов. Его взял штурмом спецназ. Заложник не пострадал. Отмечается, что нападавшим оказался 15-летний девятиклассник По данным Shot, один из пострадавших детей погиб. Мальчик учился в 4 классе. Нападавшего погрузили в машину полиции. Мотивы его нападения на школу неизвестны. По данным следкома, подросток ранил охранника и 10-летнего мальчика, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. СМИ сообщают, что нападавший сделал селфи на фоне тела погибшего мальчика. Сообщается, что он может быть участником террористического движения.

