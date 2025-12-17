Полицейские задержали пособницу аферистов, обманувших 85-летнюю рязанку

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали 21-летнюю жительницу Сочи, причастную к дистанционному мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 85-летняя рязанка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы попытке хищения средств с ее счета. Под предлогом защиты сбережений звонивший убедил пенсионерку снять деньги и передать их «работнику банка» для перевода на «безопасный счет».

Женщина обналичила накопления и передала 637 тысяч рублей девушке, которая приехала к ее дому в назначенное время. Позже рязанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Оперативники опросили потерпевшую, составили описание курьера и установили личность подозреваемой. Полицейские выехали в Краснодарский край, где задержали 21-летнюю жительницу Сочи.

По предварительным данным, девушка через интернет устроилась курьером в зарубежный мошеннический колл-центр. По указаниям кураторов она выезжала в разные города, забирала деньги у обманутых граждан и за процент переводила средства организаторам схемы. Полицейские также установили причастность задержанной к нескольким аналогичным преступлениям в Московской области.

Расследование уголовного дела продолжается.