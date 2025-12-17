Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
Вчера 17:25
439
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 930
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 172
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 140
Полицейские задержали пособницу аферистов, обманувших 85-летнюю рязанку
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с полицейскими отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали 21-летнюю жительницу Сочи, причастную к дистанционному мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 85-летняя рязанка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о якобы попытке хищения средств с ее счета. Под предлогом защиты сбережений звонивший убедил пенсионерку снять деньги и передать их «работнику банка» для перевода на «безопасный счет».

Женщина обналичила накопления и передала 637 тысяч рублей девушке, которая приехала к ее дому в назначенное время. Позже рязанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Оперативники опросили потерпевшую, составили описание курьера и установили личность подозреваемой. Полицейские выехали в Краснодарский край, где задержали 21-летнюю жительницу Сочи.

По предварительным данным, девушка через интернет устроилась курьером в зарубежный мошеннический колл-центр. По указаниям кураторов она выезжала в разные города, забирала деньги у обманутых граждан и за процент переводила средства организаторам схемы. Полицейские также установили причастность задержанной к нескольким аналогичным преступлениям в Московской области.

Расследование уголовного дела продолжается.