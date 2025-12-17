На благоустройство Нерского парка в Рязанской области потратят еще 6,3 млн

Работы запланированы на период с 1 июня по 31 августа 2026 года. Согласно проекту, на пешеходной зоне восстановят озеленение — подрядчик высадит ивы различных сортов, дерен, обустроен газон. Также установят малые архитектурные формы: несколько типов скамеек, парковые качели и металлические урны модели «Эстель». Напомним, первый этап благоустройства пешеходной зоны в Шиловском районе обойдется в 8,5 миллионов.

