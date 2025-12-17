Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает розничную торговлю табачной продукцией, вейпами, кальянами и устройствами для потребления никотина на остановках всех видов общественного транспорта — городского и пригородного, передает РИА Новости.

Закон изменяет статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления никотина». Документ устанавливает четкие ограничения для всех торговых точек на остановках, однако предусмотрено исключение: запрет не будет действовать, если такая торговая точка является единственным местом продажи этих товаров в населенном пункте.

Ожидается, что новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2026 года.