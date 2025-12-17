Более тысячи мероприятий запланированы в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России»

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели информацию администрации города о реализации проекта «Рязань — Новогодняя столица России». Торжественное открытие Новогодней столицы 2026 прошло 13 декабря года на Лыбедском бульваре. Зрители увидели музыкальное представление о том, как главная героиня — Снежанушка совершает путешествие по новогодней Рязани. Для мюзикла была специально написана музыка на основе аутентичных тем Рязанского края. Соавтором сценария и композитором выступила рязанский музыкант Ирина Жимуляева. В спектакле приняли участие более 350 человек — представителей творческих коллективов Рязани.

Торжественное закрытие проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2026» состоится 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре. Действие начнется в 15:00 анимационной программой у Астраханского моста и выступлениями городских творческих коллективов на главной сцене. В 18:00 пройдет официальная церемония закрытия проекта, в ходе которой главный персонаж Новогодней столицы 2026 — Снежанушка поделится своими впечатлениями о праздничных днях. Кульминацией события станет торжественная передача символа Новогодней столицы — Снежинки — Вологде. На днях стало известно, что именно этот город примет эстафету в следующем году.

Всего же в праздничные дни запланировано более тысячи мероприятий.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели отчет Контрольно-счетной палаты по итогам проверки законности, эффективности и результативности расходования субсидий, предоставленных лицею № 52 на выполнение работ по капремонту здания и по благоустройству территории.