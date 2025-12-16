Житель Пронского района украсил гирляндой автомобиль к Новому году

В новогоднюю ночь в селе Октябрьское Пронского района можно увидеть светящийся автомобиль. Об этом пишет ИД «Пресса».
Молодой агроном местного сельхозпредприятия Вадим Зайцев второй год подряд украшает свой Chevrolet светодиодными огоньками. В этом году он использовал стометровую гирлянду, чтобы создать праздничное настроение для себя и прохожих.
По словам Вадима Зайцева, зима в этом году задержалась, и ощущение праздника не так сильно. Чтобы исправить это, он закрепил мигающую подсветку по всему автомобилю и запитал ее от аккумулятора. В прошлом году ему хватило пятнадцатиметровой гирлянды только для украшения капота, но в этом году он решил обмотать весь автомобиль, сохранив возможность открывать двери.
Вадим отметил, что его автомобиль выглядит красиво на дороге ночью и что он может быстро доставить Деда Мороза по Пронскому району.
Фото: ИД «Пресса»