Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 18:25
Нал. EUR 93.51 / 94.68 16/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
5 часов назад
276
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
4 162
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 120
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 094
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Житель Пронского района украсил гирляндой автомобиль к Новому году
В новогоднюю ночь в селе Октябрьское Пронского района можно увидеть светящийся Chevrolet молодого агронома Вадима Зайцева. Второй год подряд он украшает свой автомобиль светодиодными гирляндами — в этом году использована стометровая гирлянда, которая охватывает весь кузов, сохраняя открытие дверей. Подсветка питается от аккумулятора и создаёт праздничное настроение, особенно учитывая задержавшуюся зиму. По словам Вадима, его яркий автомобиль красиво смотрится ночью и может быстро доставить Деда Мороза по району.

В новогоднюю ночь в селе Октябрьское Пронского района можно увидеть светящийся автомобиль. Об этом пишет ИД «Пресса».

Молодой агроном местного сельхозпредприятия Вадим Зайцев второй год подряд украшает свой Chevrolet светодиодными огоньками. В этом году он использовал стометровую гирлянду, чтобы создать праздничное настроение для себя и прохожих.

По словам Вадима Зайцева, зима в этом году задержалась, и ощущение праздника не так сильно. Чтобы исправить это, он закрепил мигающую подсветку по всему автомобилю и запитал ее от аккумулятора. В прошлом году ему хватило пятнадцатиметровой гирлянды только для украшения капота, но в этом году он решил обмотать весь автомобиль, сохранив возможность открывать двери.

Вадим отметил, что его автомобиль выглядит красиво на дороге ночью и что он может быстро доставить Деда Мороза по Пронскому району.

Фото: ИД «Пресса»