В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19

С 8 по 14 декабря 8 383 рязанца заболели ОРВИ. Это на 20,8% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, зарегистрировано 38 случаев COVID-19. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.

В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

С 8 по 14 декабря 8 383 рязанца заболели ОРВИ. Это на 20,8% больше, чем на предыдущей неделе.

Кроме того, зарегистрировано 38 случаев COVID-19.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.