В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
С 8 по 14 декабря 8 383 рязанца заболели ОРВИ. Это на 20,8% больше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, зарегистрировано 38 случаев COVID-19. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.
В Рязанской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
С 8 по 14 декабря 8 383 рязанца заболели ОРВИ. Это на 20,8% больше, чем на предыдущей неделе.
Кроме того, зарегистрировано 38 случаев COVID-19.
По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии.