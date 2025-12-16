В Рязани стартует домашняя серия национальной молодёжной хоккейной лиги

Молодёжный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает своё выступление в Первенстве НМХЛ сезона 2025-2026. Рязанская молодёжка уже одержала 20 побед в 22 матчах и закрепилась на 1 месте конференции «Восток». 16 и 17 декабря на главной арене ДС «Олимпийский» рязанцы встретятся с хоккеистами команды «Протон» (г. Нововоронеж), матчи начнутся в 19:00. 20 и 21 декабря, в 17:00, МХК «Рязань-ВДВ» проведёт матчи против «ЭкоНива-Бобров» (г. Бобров). Билеты на матчи можно приобрести в кассах ледового дворца и по ссылке. Возрастное ограничение 0+