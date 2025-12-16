В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественные мандарины
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественные мандарины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нужно обратить внимание на аромат, упругость и яркость кожуры.
Ни в коем случае не берите фрукты, если на них есть плесень, тёмные или мягкие пятна, кожура повреждена или есть вмятины.
Важные нюансы:
- Зелёный хвостик или листья — не гарантия свежести, чаще это просто сорт;
- Цвет = сладость. Чем насыщеннее оранжевый или красноватый оттенок, тем выше шанс, что мандарин будет сладким. Светлые плоды часто кислее.
Три главных правила безопасности:
- Покупайте в проверенных местах — с вывеской, стеллажами и ценниками;
- Требуйте документы у продавца (на продукцию и его медкнижку);
- Всегда мойте мандарины перед тем, как есть.