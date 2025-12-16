В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественные мандарины

Нужно обратить внимание на аромат, упругость и яркость кожуры. Ни в коем случае не берите фрукты, если на них есть плесень, тёмные или мягкие пятна, кожура повреждена или есть вмятины.