Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 17:45
Нал. EUR 93.51 / 94.23 16/12 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
1 час назад
150
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 959
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 108
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественные мандарины
Нужно обратить внимание на аромат, упругость и яркость кожуры. Ни в коем случае не берите фрукты, если на них есть плесень, тёмные или мягкие пятна, кожура повреждена или есть вмятины.

В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественные мандарины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нужно обратить внимание на аромат, упругость и яркость кожуры.

Ни в коем случае не берите фрукты, если на них есть плесень, тёмные или мягкие пятна, кожура повреждена или есть вмятины.

Важные нюансы:

  • Зелёный хвостик или листья — не гарантия свежести, чаще это просто сорт;
  • Цвет = сладость. Чем насыщеннее оранжевый или красноватый оттенок, тем выше шанс, что мандарин будет сладким. Светлые плоды часто кислее.

Три главных правила безопасности:

  • Покупайте в проверенных местах — с вывеской, стеллажами и ценниками;
  • Требуйте документы у продавца (на продукцию и его медкнижку);
  • Всегда мойте мандарины перед тем, как есть.