Рязанским водителям посоветовали отказаться от поездок из-за непогоды

Госавтоинспекция рекомендовала водителям отказаться от поездок 16 декабря из-за тумана и мокрого снега, которые ожидаются в Рязанской области до конца суток. Также ведомство обратилось к пешеходам. Рязанцев призывают быть предельно внимательными, особенно в темное время суток. Ранее МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области.