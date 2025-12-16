МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа с сохранением днем 16 декабря на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-800 м. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.