Рязанская область увеличила производство молока на 3,5% за 11 месяцев 2025 года

За 11 месяцев 2025 года хозяйства Рязанской области произвели 613 тысяч тонн молока, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, в области было получено 134 тысячи тонн мяса и 1 миллион 365 тысяч штук яиц. Основной вклад в производство животноводческой продукции вносят крупные и средние сельхозпредприятия. Рост выпуска молока обеспечивается благодаря новым животноводческим комплексам «Приокское мясо» в Спасском районе и «Дмитриево» в Касимовском округе.
Увеличение производства мяса стало возможным благодаря выходу на проектную мощность ранее построенных свиноводческих комплексов «Вердазернопродукт» в Сараевском районе, «СПФ Рязань» в Скопинском районе, а также «АПК-Рязань» в Кораблинском и Ряжском округах. Рекордные показатели в производстве яиц связаны с развитием компании «Окское», которая входит в пятерку лучших российских предприятий в своей отрасли.