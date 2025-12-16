Рязанская область увеличила производство молока на 3,5% за 11 месяцев 2025 года

За 11 месяцев 2025 года хозяйства Рязанской области произвели 613 тысяч тонн молока (+3,5% к 2024 году), 134 тысячи тонн мяса и 1,365 млн штук яиц. Основной вклад в производство животноводческой продукции дают крупные и средние сельхозпредприятия. Рост молока обеспечен новыми комплексами «Приокское мясо» (Спасский район) и «Дмитриево» (Касимовский округ). Увеличение мяса связано с выходом на проектную мощность свиноводческих комплексов «Вердазернопродукт» (Сараевский район), «СПФ Рязань» (Скопинский район) и «АПК-Рязань» (Кораблинский и Ряжский округа). Рекорд в производстве яиц достигается благодаря развитию компании «Окское», входящей в пятерку лучших российских производителей.

За 11 месяцев 2025 года хозяйства Рязанской области произвели 613 тысяч тонн молока, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, в области было получено 134 тысячи тонн мяса и 1 миллион 365 тысяч штук яиц. Основной вклад в производство животноводческой продукции вносят крупные и средние сельхозпредприятия. Рост выпуска молока обеспечивается благодаря новым животноводческим комплексам «Приокское мясо» в Спасском районе и «Дмитриево» в Касимовском округе.

Увеличение производства мяса стало возможным благодаря выходу на проектную мощность ранее построенных свиноводческих комплексов «Вердазернопродукт» в Сараевском районе, «СПФ Рязань» в Скопинском районе, а также «АПК-Рязань» в Кораблинском и Ряжском округах. Рекордные показатели в производстве яиц связаны с развитием компании «Окское», которая входит в пятерку лучших российских предприятий в своей отрасли.