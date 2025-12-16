Рязанец впервые совершил перелет из Кузбасса в Хакасию на аэростате

Полет длился почти пять часов, аэростат преодолел 160 километров над сибирской тайгой, где нет дорог и населенных пунктов. Спортсмены стартовали с территории базы отдыха «Озерки» (район Чульжан, Кемеровская область).

Рязанец Александр Маврин и кемеровчанин Алексей Шеломенцев впервые в истории воздухоплавания совершили перелет из Кузбасса в Хакасию на аэростате. Об этом сообщили в минспорта региона.

