Рязанцам сообщили о возможности приобрести билеты на катки онлайн
«Теперь вы можете купить билеты на популярные городские катки заранее на сайте», — написано в посте. Катки, доступные для бронирования: На Лыбедском бульваре (у Мюнстерской площади); На территории Рязанской ВДНХ.
Рязанцам сообщили о возможности приобрести билеты на катки онлайн. Информация появилась в Telegram-канале «МЦУ».
"Теперь вы можете купить билеты на популярные городские катки заранее на
Катки, доступные для бронирования:
- На Лыбедском бульваре (у Мюнстерской площади);
- На территории Рязанской ВДНХ.