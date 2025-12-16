Рязанцам сообщили о возможности приобрести билеты на катки онлайн

«Теперь вы можете купить билеты на популярные городские катки заранее на сайте», — написано в посте. Катки, доступные для бронирования: На Лыбедском бульваре (у Мюнстерской площади); На территории Рязанской ВДНХ.