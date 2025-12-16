Россиянам рассказали, в каких отраслях ожидается повышение зарплат в 2026 году

В 2026 году российские работники большинства отраслей экономики могут рассчитывать на небольшое повышение зарплаты, которое составит около 5-10%. Об этом сообщил HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян, передает «Коммерсант».
Однако в некоторых секторах, таких как крупная промышленность, строительство, логистика и инженерные специальности, прибавка может достигать 15%.
Для высокотехнологичных и оборонных производств увеличение зарплат может составить до 20%.
По словам Мурадян, 83% компаний уже запланировали увеличение зарплат, чтобы справиться с кадровым дефицитом. В отраслях с наибольшим дефицитом кадров, таких как IT, кибербезопасность и разработки в области ВПК, для узких специалистов ожидаются двузначные индексации.
С другой стороны, работники бюджетной сферы, такие как образование и культура, не должны ожидать значительных повышений. Прогнозируется, что для них увеличение зарплаты будет минимальным или символическим, что связано с ограничениями государственного бюджета.
Мурадян также отметил, что в розничной торговле и массовом сервисе компании вынуждены повышать оклады хотя бы на уровне инфляции из-за нехватки рабочей силы на линейных позициях.