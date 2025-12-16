Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.43 -0.02 17/12
ЦБ EUR 93.81 0.58 17/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 17:45
Нал. EUR 93.51 / 94.23 16/12 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
1 час назад
149
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 959
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 108
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, в каких отраслях ожидается повышение зарплат в 2026 году
В 2026 году зарплаты в большинстве российских отраслей увеличатся примерно на 5-10%, сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян из агентства «АМАЛКО». В крупной промышленности, строительстве, логистике и инженерии рост может достигать 15%, а в высокотехнологичных и оборонных производствах — до 20%. 83% компаний уже планируют повышение зарплат для борьбы с кадровым дефицитом. Особенно значительные прибавки ожидаются в IT, кибербезопасности и ВПК для узких специалистов. В бюджетной сфере (образование, культура) рост будет минимальным из-за ограничений бюджета. В розничной торговле и массовом сервисе зарплаты поднимают хотя бы на уровень инфляции из-за нехватки рабочих на линейных позициях.

В 2026 году российские работники большинства отраслей экономики могут рассчитывать на небольшое повышение зарплаты, которое составит около 5-10%. Об этом сообщил HR-эксперт и руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян, передает «Коммерсант».

Однако в некоторых секторах, таких как крупная промышленность, строительство, логистика и инженерные специальности, прибавка может достигать 15%.

Для высокотехнологичных и оборонных производств увеличение зарплат может составить до 20%.

По словам Мурадян, 83% компаний уже запланировали увеличение зарплат, чтобы справиться с кадровым дефицитом. В отраслях с наибольшим дефицитом кадров, таких как IT, кибербезопасность и разработки в области ВПК, для узких специалистов ожидаются двузначные индексации.

С другой стороны, работники бюджетной сферы, такие как образование и культура, не должны ожидать значительных повышений. Прогнозируется, что для них увеличение зарплаты будет минимальным или символическим, что связано с ограничениями государственного бюджета.

Мурадян также отметил, что в розничной торговле и массовом сервисе компании вынуждены повышать оклады хотя бы на уровне инфляции из-за нехватки рабочей силы на линейных позициях.