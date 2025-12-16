Рязань
Россиянам рассказали о новом способе проверки состава продуктов магазинах
С 18 декабря в приложении «Честный знак» появится функция «Что за продукт?», которая позволит быстро узнавать состав продуктов, включая трансжиры, аллергены и пищевые добавки. Об этом сообщил Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ. Чтобы получить информацию, достаточно отсканировать код Data Matrix на упаковке. Данные будут отображаться в цветах (красный, жёлтый, зелёный), показывающих уровень сахара, соли, жиров и трансжиров. В карточке продукта будет 11 показателей: калории, макроэлементы, витамины, минералы, пищевые добавки и аллергены. Дубин надеется, что сервис поможет россиянам делать более осознанный выбор при покупке.

