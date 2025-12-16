Россиянам рассказали о новом способе проверки состава продуктов магазинах

С 18 декабря пользователи приложения «Честный знак» получат доступ к новой функции «Что за продукт?», которая позволит быстро узнавать состав продуктов питания, включая информацию о трансжирах, аллергенах и пищевых добавках. Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
По словам Дубина, новая функция создана для того, чтобы помочь людям лучше понимать, что входит в состав товаров. Для получения информации достаточно отсканировать код Data Matrix на упаковке продукта. Данные будут представлены в удобной цветовой схеме: красный, желтый и зеленый цвета обозначат уровень сахара, соли, жиров и трансжиров.
В карточке продукта пользователи смогут увидеть 11 показателей, включая калории, макроэлементы, витамины, минералы и информацию о пищевых добавках и аллергенах. Дубин выразил надежду, что новый сервис станет востребованным и поможет россиянам делать более осознанный выбор при покупке продуктов.