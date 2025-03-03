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В Рязанской области осудят родителей за смерть ребенка при пожаре
Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд.

В Рязанской области осудят родителей за смерть ребенка при пожаре в доме. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Органами следствия установлено, что в январе 2025 года в квартире многоквартирного дома на улице Совхознаой в селе Путятино произошел пожар. Там обвиняемые жили вместе с маленькими детьми.

Отмечается, что родители несовершеннолетних были пьяными. Годовалый ребенок не смог самостоятельно выйти из дома и погиб на месте происшествия.

Прокурор Путятинского района Анастасия Кокидько утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, обвиняемых по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд.

Напомним, пожар произошел днем 11 января. Как сообщала пресс-служба регионального СУ СКР, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар.