ЦБ: официальный курс доллара на 17 декабря остался ниже ₽80

Центральный банк России установил официальный курс валют на среду, 17 декабря. Об этом сообщает РБК. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, курс доллара США составил ₽79,4302, евро — ₽93,8054, а юаня — ₽11,2567. Для сравнения, на вторник, 16 декабря, были установлены следующие курсы: доллар — ₽79,4495, евро — ₽93,2274, юань — ₽11,2151. Так, за один день доллар подешевел на 1,93 копейки, в то время как евро подорожал на 57,80 копейки, а юань прибавил 4,16 копейки.