Рязанцы пожаловались на скользкие тротуары
Рязанцы пожаловались на скользкие тротуары в центре города и не только. Сообщения с жалобами опубликовали под постами губернатора Павла Малкова в соцсетях. Жалобы поступили из нескольких районов города. Так, один из рязанцев запечатлел гололед на улицах Ленинского Комсомола и Островского.

«По Островского можно идти только по газонам, где снежок. А на дорожках сплошной лед», — написал мужчина.

В таком же положении оказались рязанцы в Песочне. Ледяные тротуары и людей, идущих по газонам, засняли около Черезовских прудов, близ школ №№ 63 и 67.

«Рязань — гололедная столица. Каша из снега и воды не была очищена и замерзла буграми. Но и ледяные бугры и озера не спешат чистить и посыпать», — отметила другая рязанка в своем комментарии.

Горожанка сфотографировала тротуары около вокзалов Рязнь-1 и Рязань-2. Напомним, губернатор на одном из заседаний правительства говорил:

«Нам скоро снег убирать, а мы с листвой не справились. Люди правы, под ногами скользко. Прошу обратить на это внимание».