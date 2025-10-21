«Нам скоро снег убирать, а мы с листвой не справились». Малков поручил убирать тротуары

Губернатор Павел Малков обратил внимание на возросшее количество жалоб на листву на тротуарах в Рязани. Это произошло на заседании правительства Рязанской области во вторник, 21 октября. Малков зачитал несколько обращений рязанцев, в которых говорилось о скользких и опасных тротуарах из-за неубранной листвы.

«Я считаю, что листва прекрасно смотрится на газонах, но на тротуарах ей не место. Нам скоро снег убирать, а мы с листвой не справились. Люди правы, под ногами скользко. Прошу обратить на это внимание», — сказал глава региона.

Фото — листва на улице Связи в жалобе рязанки под постами губернатора в соцсетях.