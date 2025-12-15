Рязанцев пригласили на забеги в «Русский экстрим кросс» 4 и 5 января

Рязанцев пригласили на забеги в «Русский экстрим кросс» 4 и 5 января. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба «Русский экстрим кросс».

4 января в деревне Полково пройдут соревнования по каникроссу. В нем смогут принять участие рязанцы со своими собаками.

«Ваша собака — лучший мотиватор. Это день для команды „человек-собака“, где энергия и радость вашего четвероногого друга тянут вас вперед», — отметили в сообщении.

5 января на территории спортивного клуба пройдут соревнования по обычному бегу.

«Только Вы, зимний сосновый лес и трасса. Возможность услышать себя и почувствовать свою силу», — подчеркнули организаторы.

Отмечается, что дистанцию забега рязанцы смогут выбрать самостоятельно. Минимальная дистанция — 2,5 км, максимальная — 10.

Участников мероприятия также ждет:

Стартовый пакет и медаль финишера

Бесплатные фото с трассы

Горячее питание, напитки и баня

Медсопровождение и безопасность

Концертная программа

Для участия спортсменам необходимо зарегистрироваться на сайте Русский экстрим кросс.

Возрастное ограничение 0+