Рязанцев пригласили на забеги в «Русский экстрим кросс» 4 и 5 января. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба «Русский экстрим кросс».
4 января в деревне Полково пройдут соревнования по каникроссу. В нем смогут принять участие рязанцы со своими собаками.
«Ваша собака — лучший мотиватор. Это день для команды „человек-собака“, где энергия и радость вашего четвероногого друга тянут вас вперед», — отметили в сообщении.
5 января на территории спортивного клуба пройдут соревнования по обычному бегу.
«Только Вы, зимний сосновый лес и трасса. Возможность услышать себя и почувствовать свою силу», — подчеркнули организаторы.
Отмечается, что дистанцию забега рязанцы смогут выбрать самостоятельно. Минимальная дистанция — 2,5 км, максимальная — 10.
Участников мероприятия также ждет:
- Стартовый пакет и медаль финишера
- Бесплатные фото с трассы
- Горячее питание, напитки и баня
- Медсопровождение и безопасность
- Концертная программа
Для участия спортсменам необходимо зарегистрироваться на сайте Русский экстрим кросс.
Возрастное ограничение 0+