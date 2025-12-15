Никита Михалков объяснил, почему дал роль вышедшему из колонии Михаилу Ефремову

Никита Михалков объяснил, почему дал роль вышедшему из колонии Михаилу Ефремову. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Режиссер заявил, что «верит в исправление артиста и берет на себя ответственность за его возвращение в профессиональное поле».

Михалков уточнил, что произошедшая трагедия стала следствием постепенной утраты Ефремовым ощущения реальности и неправильного отношения к собственному таланту. Он считает, что произошедшее «не могло быть по-другому», однако «это могло закончиться еще страшнее».

Напомним, Ефремов отбывал наказание в виде 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец. Он вышел из колонии в апреле 2024 года.