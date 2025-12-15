Малков прокомментировал вечернюю и ночную атаки БПЛА на Рязанскую область

Малков прокомментировал вечернюю и ночную атаку БПЛА на Рязанскую область. Комментарий губернатор опубликовал в своем Telegram-канале. Павел Малков подтвердил, что вечером 14 декабря в регионе сбили два украинских БПЛА, а в ночь на 15 декабря еще один. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор. Напомним, в регионе объявили отбой угрозы беспилотной атаки только утром, в 5:14.

