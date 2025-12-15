Исследование показало, почему рязанцы становятся донорами

Почти половина опрошенных знакома лично с донорами крови. Чаще всего добровольцы делятся о процедуре лично, 43% опрошенных узнали о донорстве из личных разговоров, 27% - из соцсетей. Главная мотивация рязанских доноров — помощь обществу. Так посчитали 30% респондентов. Лишь 19% из опрошенных считают материальные бонусы основным стимулом. Среди других вариантов множественного выбора выделили помощь пострадавшим в ЧС (34%), стремление делать добро (26%), опыт болезни близких (23%), гражданский долг (15%).

Исследование показало, почему рязанцы становятся донорами. В Рязанской области проект о донорстве крови и плазмы «+Я» провел опрос горожан, сообщили в пресс-службе проекта.

«Сначала мы были уверены, что главный мотив донорства — желание поддержать конкретного человека. Но исследование показало обратное: среди рязанцев преобладают альтруистичные цели, направленные на общее благо. Это показывает здоровые ценности общества и говорит, что помогать другим — новая норма», — сказал эксперт проекта, социолог, доцент РГУ им. Есенина Андрей Проноза.

Ранее стало известно, что в Рязанской области могут учредить региональное звание для доноров крови. При этом каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови или уже им является.

Фото — пресс-служба «+Я»