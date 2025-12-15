Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.50 15/12 16:25
Нал. EUR 94.00 / 94.40 15/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
2 253
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 023
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 984
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Исследование показало, почему рязанцы становятся донорами
Почти половина опрошенных знакома лично с донорами крови. Чаще всего добровольцы делятся о процедуре лично, 43% опрошенных узнали о донорстве из личных разговоров, 27% - из соцсетей. Главная мотивация рязанских доноров — помощь обществу. Так посчитали 30% респондентов. Лишь 19% из опрошенных считают материальные бонусы основным стимулом. Среди других вариантов множественного выбора выделили помощь пострадавшим в ЧС (34%), стремление делать добро (26%), опыт болезни близких (23%), гражданский долг (15%).

Исследование показало, почему рязанцы становятся донорами. В Рязанской области проект о донорстве крови и плазмы «+Я» провел опрос горожан, сообщили в пресс-службе проекта.

Почти половина опрошенных знакома лично с донорами крови. Чаще всего добровольцы делятся о процедуре лично, 43% опрошенных узнали о донорстве из личных разговоров, 27% - из соцсетей.

Главная мотивация рязанских доноров — помощь обществу. Так посчитали 30% респондентов. Лишь 19% из опрошенных считают материальные бонусы основным стимулом. Среди других вариантов множественного выбора выделили помощь пострадавшим в ЧС (34%), стремление делать добро (26%), опыт болезни близких (23%), гражданский долг (15%).

«Сначала мы были уверены, что главный мотив донорства — желание поддержать конкретного человека. Но исследование показало обратное: среди рязанцев преобладают альтруистичные цели, направленные на общее благо. Это показывает здоровые ценности общества и говорит, что помогать другим — новая норма», — сказал эксперт проекта, социолог, доцент РГУ им. Есенина Андрей Проноза.

Ранее стало известно, что в Рязанской области могут учредить региональное звание для доноров крови. При этом каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови или уже им является.

Фото — пресс-служба «+Я»