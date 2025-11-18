Рязань
Опрос показал, что каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови
Наиболее подходящим возрастом для донорства рязанцы назвали 20-40 лет. При этом большинство уверены, что к донорскому движению может присоединиться любой, кто готов помочь другим.

Среди главных барьеров — заблуждения. 53% респондентов ошибочно полагают, что для сдачи крови необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни и полностью отказаться от вредных привычек. 12% считают процедуру слишком длительной, а 7% опасаются боли.

Однако 96% участников опроса признали, что донорство сегодня полностью безопасно — лишь 4% выражают опасения по поводу риска заражения.

Основным источником информации о донорстве для рязанцев остаются врачи — 62% узнали о процедуре во время приема у терапевта или профилактических осмотров. При этом интерес к теме растет: 8 из 10 жителей хотели бы узнать о донорстве больше, а 15% уже активно интересуются этим направлением.