Опрос показал, что каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови

Каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови или уже им является. Соответствующую информацию предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», опрос проведен исследовательским агентством ИЦ «Позиция». Со ссылкой на данные регионального минздрава сообщается, что ежедневно кровь и плазму сдают от 50 до 70 рязанцев. Результаты проведенного опроса показали, что 37% жителей области хотели бы в будущем стать донорами или уже являются таковыми. Большинство рязанцев посчитали донорство достойным и благородным поступком, вызывающим чувство гордости и уважения.

Каждый третий рязанец хотел бы стать донором крови или уже им является. Соответствующую информацию предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», опрос проведен исследовательским агентством ИЦ «Позиция».

Со ссылкой на данные регионального минздрава сообщается, что ежедневно кровь и плазму сдают от 50 до 70 рязанцев. Результаты проведенного опроса показали, что 37% жителей области хотели бы в будущем стать донорами или уже являются таковыми.

Большинство рязанцев посчитали донорство достойным и благородным поступком, вызывающим чувство гордости и уважения.

Наиболее подходящим возрастом для донорства рязанцы назвали 20-40 лет. При этом большинство уверены, что к донорскому движению может присоединиться любой, кто готов помочь другим.

Среди главных барьеров — заблуждения. 53% респондентов ошибочно полагают, что для сдачи крови необходимо вести абсолютно здоровый образ жизни и полностью отказаться от вредных привычек. 12% считают процедуру слишком длительной, а 7% опасаются боли.

Однако 96% участников опроса признали, что донорство сегодня полностью безопасно — лишь 4% выражают опасения по поводу риска заражения.

Основным источником информации о донорстве для рязанцев остаются врачи — 62% узнали о процедуре во время приема у терапевта или профилактических осмотров. При этом интерес к теме растет: 8 из 10 жителей хотели бы узнать о донорстве больше, а 15% уже активно интересуются этим направлением.