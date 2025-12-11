В Рязанской области могут учредить региональное звание для доноров крови

В Рязанской области могут учредить региональное звание для доноров крови. Губернатор Павел Малков поручил министерству здравоохранения региона проработать возможность введения такой награды на областном уровне на своем прямом эфире 11 декабря.

Глава региона отметил, что сдача крови — неравнодушный и ответственный поступок, заслуживающий поощрения.

«Не каждый решится на это. Поэтому важно поддержать тех, кто помогает спасать жизни», — подчеркнул Малков.

Ранее рязанцам рассказали о льготах для доноров крови и плазмы.