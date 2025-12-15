Рязань
Госдума отклонит законопроект о налоговых льготах для добросовестных водителей
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект, предлагающий для некоторых водителей платить только 50% транспортного налога. Документ был внесен в мае 2025 года фракцией «Новые люди» и предусматривал льготу для водителей без штрафов по «автомобильной» главе КоАП за год, с целью стимулировать ответственное поведение на дорогах. Однако правительство заявило, что налоговое законодательство не должно служить инструментом поощрения соблюдения ПДД. Счётная палата отметила, что льготы должны предоставляться социальным категориям, а не зависеть от отсутствия нарушений. Правовое управление Госдумы указало на несоответствие законопроекта предмету регулирования Налогового кодекса и возможное снижение доходов региональных бюджетов.

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам рекомендовал отклонить законопроект, который предлагал предоставить некоторым категориям водителей возможность оплачивать только 50% транспортного налога. Об этом пишет «Ъ».

Заключение комитета было опубликовано в думской базе данных 15 декабря.

Инициатива была внесена в Госдуму в мае 2025 года группой депутатов от фракции «Новые люди». Суть законопроекта заключалась в введении налоговой льготы для водителей, не привлекавшихся к ответственности по «автомобильной» главе КоАП в течение года. Депутаты считали, что такая мера могла бы мотивировать водителей быть более ответственными на дорогах и осознавать последствия нарушений ПДД для своего финансового состояния.

Однако правительство РФ в своем отзыве отметило, что налоговое законодательство не должно использоваться как инструмент для стимулирования соблюдения правил дорожного движения. В свою очередь, Счетная палата раскритиковала законопроект, указав, что налоговые льготы должны предоставляться отдельным социальным категориям, а не зависеть от соблюдения норм ПДД. Правовое управление Госдумы добавило, что законопроект не соответствует предмету регулирования Налогового кодекса и может негативно сказаться на доходах региональных бюджетов.