Госдума отклонит законопроект о налоговых льготах для добросовестных водителей

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам рекомендовал отклонить законопроект, который предлагал предоставить некоторым категориям водителей возможность оплачивать только 50% транспортного налога. Об этом пишет «Ъ».
Заключение комитета было опубликовано в думской базе данных 15 декабря.
Инициатива была внесена в Госдуму в мае 2025 года группой депутатов от фракции «Новые люди». Суть законопроекта заключалась в введении налоговой льготы для водителей, не привлекавшихся к ответственности по «автомобильной» главе КоАП в течение года. Депутаты считали, что такая мера могла бы мотивировать водителей быть более ответственными на дорогах и осознавать последствия нарушений ПДД для своего финансового состояния.
Однако правительство РФ в своем отзыве отметило, что налоговое законодательство не должно использоваться как инструмент для стимулирования соблюдения правил дорожного движения. В свою очередь, Счетная палата раскритиковала законопроект, указав, что налоговые льготы должны предоставляться отдельным социальным категориям, а не зависеть от соблюдения норм ПДД. Правовое управление Госдумы добавило, что законопроект не соответствует предмету регулирования Налогового кодекса и может негативно сказаться на доходах региональных бюджетов.