Госдума отклонит законопроект о налоговых льготах для добросовестных водителей

