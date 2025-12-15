Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-8°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 80.60 / 80.63 15/12 12:50
Нал. EUR 94.00 / 94.00 15/12 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
Вчера 09:01
1 891
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 007
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 971
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 475
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря
С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря. Об этом сообщает мэрия.

До 18:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
  • улица Весенняя, дома №№ 1/28-11 (нечётная сторона), 2 -12 (четная сторона), 14 (МБОУ Школа № 24);
  • улица Высоковольтная, дома №№ 34/13, 48,50-а, 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);
  • улица Чкалова, дома №№ 5-13, 19, 19-г, 27 (нечётная сторона), 20-62 (четная сторона), 9-а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).

До 14:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Гоголя, дом № 52 корп.1;
  • улица Черновицкая, дом № 20 корп.2.

До 15:00 не будет холодной воды по адресам:

  • улица Дружная, дома №№ 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2-а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11 корп.2, 11-а, 11-б, 13-б (МБДОУ Детский сад № 152), 35-г (МАУ г. Рязани СК Химик), 11, 13, 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина);
  • улица Качевская, дома №№ 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
  • улица Поселковая, дома №№ 1-а, 3, 3-а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7-а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14-а;
  • улица Предзаводская, дома №№ 1, 1-а, 1/11, 2, 2/9, 4, 4/10, 6-а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 10 корп.1, 10-а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152);
  • поселок Качево, дома №№ 1-55, 2-56;
  • поселок Мордасово, дома №№ 1-75,2- 76.