12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря

С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря. Об этом сообщает мэрия.

До 18:00 холодной воды не будет по адресам:

3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;

улица Весенняя, дома №№ 1/28-11 (нечётная сторона), 2 -12 (четная сторона), 14 (МБОУ Школа № 24);

улица Высоковольтная, дома №№ 34/13, 48,50-а, 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);

улица Чкалова, дома №№ 5-13, 19, 19-г, 27 (нечётная сторона), 20-62 (четная сторона), 9-а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).

До 14:00 ресурса не будет по адресам:

улица Гоголя, дом № 52 корп.1;

улица Черновицкая, дом № 20 корп.2.

До 15:00 не будет холодной воды по адресам: