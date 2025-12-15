12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря
С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте.
12 рязанских улиц остались без холодной воды 15 декабря. Об этом сообщает мэрия.
До 18:00 холодной воды не будет по адресам:
- 3-й Мопровский переулок, дома №№ 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
- улица Весенняя, дома №№ 1/28-11 (нечётная сторона), 2 -12 (четная сторона), 14 (МБОУ Школа № 24);
- улица Высоковольтная, дома №№ 34/13, 48,50-а, 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);
- улица Чкалова, дома №№ 5-13, 19, 19-г, 27 (нечётная сторона), 20-62 (четная сторона), 9-а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).
До 14:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Гоголя, дом № 52 корп.1;
- улица Черновицкая, дом № 20 корп.2.
До 15:00 не будет холодной воды по адресам:
- улица Дружная, дома №№ 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2-а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11 корп.2, 11-а, 11-б, 13-б (МБДОУ Детский сад № 152), 35-г (МАУ г. Рязани СК Химик), 11, 13, 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина);
- улица Качевская, дома №№ 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18-а, 20, 22, 22-а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
- улица Поселковая, дома №№ 1-а, 3, 3-а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7-а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14-а;
- улица Предзаводская, дома №№ 1, 1-а, 1/11, 2, 2/9, 4, 4/10, 6-а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 10 корп.1, 10-а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152);
- поселок Качево, дома №№ 1-55, 2-56;
- поселок Мордасово, дома №№ 1-75,2- 76.