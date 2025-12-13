Захарова заявила, что враги РФ могут использовать Долину для рассорки россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело певицы Ларисы Долиной может быть использовано недругами России для раскола общества. Ее слова передали в ТАСС.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что-то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация затрагивает глубоко личные ценности — жилье, семью, труд — и призвала не поддаваться провокациям в условиях гибридной войны.

«В борьбе за права человека важно не дойти до расчеловечивания», — добавила дипломат.

Напомним, Долина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись сбережений и квартиры. Суды признали сделку купли-продажи недействительной. Певица пообещала вернуть покупательнице квартиры деньги в полном объеме.

Сообщалось, что ее могут «вырезать» из новогоднего фильма из-за скандала с квартирой.