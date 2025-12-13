Рязань
Захарова заявила, что враги РФ могут использовать Долину для рассорки россиян
«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что-то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что ситуация затрагивает глубоко личные ценности — жилье, семью, труд — и призвала не поддаваться провокациям в условиях гибридной войны. «В борьбе за права человека важно не дойти до расчеловечивания», — добавила дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело певицы Ларисы Долиной может быть использовано недругами России для раскола общества. Ее слова передали в ТАСС.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что-то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация затрагивает глубоко личные ценности — жилье, семью, труд — и призвала не поддаваться провокациям в условиях гибридной войны.

«В борьбе за права человека важно не дойти до расчеловечивания», — добавила дипломат.

Напомним, Долина стала жертвой телефонных мошенников, лишившись сбережений и квартиры. Суды признали сделку купли-продажи недействительной. Певица пообещала вернуть покупательнице квартиры деньги в полном объеме.

Сообщалось, что ее могут «вырезать» из новогоднего фильма из-за скандала с квартирой.