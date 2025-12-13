Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-5°
Вск, 14
-6°
Пнд, 15
-6°
ЦБ USD 79.73 0.39 13/12
ЦБ EUR 93.56 0.62 13/12
Нал. USD 81.00 / 81.00 13/12 16:30
Нал. EUR 94.00 / 94.76 13/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 865
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 757
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 415
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 205
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В российских самолетах появится интернет
По словам главы ведомства, инициативу реализуют по проекту создания низкоорбитальной спутниковой группировки, курируемого «Бюро 1440». Ведомство участвует в процессе на этапе сертификации: терминалы должны соответствовать строгим авиационным требованиям безопасности, что, как отметил Ядров, «может повлечь необходимость доработки конструкции воздушного судна». На вопрос о тарификации услуги глава Росавиации подчеркнул, что «вопрос коммерческой модели требует отдельной проработки».

Росавиация совместно с авиастроителями изучает возможность установки спутниковых терминалов на российские самолеты для обеспечения бортового интернета. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам главы ведомства, инициативу реализуют по проекту создания низкоорбитальной спутниковой группировки, курируемого «Бюро 1440». Ведомство участвует в процессе на этапе сертификации: терминалы должны соответствовать строгим авиационным требованиям безопасности, что, как отметил Ядров, «может повлечь необходимость доработки конструкции воздушного судна».

На вопрос о тарификации услуги глава Росавиации подчеркнул, что «вопрос коммерческой модели требует отдельной проработки».

Напомним, в «Аэрофлоте» ответили на вопрос о появлении интернета в самолетах.

В России также анонсировали появление интернета в самолетах и поездах в 2027 году.