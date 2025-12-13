В российских самолетах появится интернет

По словам главы ведомства, инициативу реализуют по проекту создания низкоорбитальной спутниковой группировки, курируемого «Бюро 1440». Ведомство участвует в процессе на этапе сертификации: терминалы должны соответствовать строгим авиационным требованиям безопасности, что, как отметил Ядров, «может повлечь необходимость доработки конструкции воздушного судна». На вопрос о тарификации услуги глава Росавиации подчеркнул, что «вопрос коммерческой модели требует отдельной проработки».

Росавиация совместно с авиастроителями изучает возможность установки спутниковых терминалов на российские самолеты для обеспечения бортового интернета. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главу Росавиации Дмитрий Ядров.

