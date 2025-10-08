Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет

В 2027 году в России планируется обеспечить доступ к интернету в самолетах и поездах, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева. По его словам, к этому времени вся территория страны будет покрыта доступным высокоскоростным интернетом. Достижение этой цели станет возможным благодаря созданию отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, аналогичной американскому проекту Starlink. Шадаев подчеркнул, что разработка идет в соответствии с установленным графиком. Министр также отметил, что после запуска спутниковой группировки высокоскоростной интернет станет доступен даже в самых удаленных регионах России.

Министр также отметил, что после запуска спутниковой группировки высокоскоростной интернет станет доступен даже в самых удаленных регионах России.