В «Аэрофлоте» ответили на вопрос о появлении интернета в самолетах

Глава компании Сергей Александровский в ходе форума «Цифровая транспортация» заявил, что интернет в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» будет. По словам Александровского, авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту. «У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом „на земле“. Ну и вообще, авиация с точки зрения ограничений, всех сертификационных процедур — она более сильно регламентирована, потому что уровень безопасности гораздо выше», — добавил он.

В «Аэрофлоте» ответили на вопрос о появлении интернета в самолетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава компании Сергей Александровский в ходе форума «Цифровая транспортация» заявил, что интернет в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» будет.

По словам Александровского, авиакомпания активно занимается проектом подключения интернета на борту.

«У нас такой проект есть, мы им занимаемся. С нами чуть посложнее, чем с интернетом „на земле“. Ну и вообще, авиация с точки зрения ограничений, всех сертификационных процедур — она более сильно регламентирована, потому что уровень безопасности гораздо выше», — добавил он.