В микрорайоне Рязани из-за аварии отключили свет

Света нет по следующим улицам и адресам: Солотча; Солотчинское шоссе; Мещерская; Санаторий; СНТ Отдых; СНТ Рубин. Осуществляются ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.