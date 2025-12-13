В микрорайоне Рязани из-за аварии отключили свет
Света нет по следующим улицам и адресам: Солотча; Солотчинское шоссе; Мещерская; Санаторий; СНТ Отдых; СНТ Рубин. Осуществляются ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.
В Солотче из-за аварии отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 13 декабря.
Света нет по следующим улицам и адресам:
- Солотча;
- Солотчинское шоссе;
- Мещерская;
- Санаторий;
- СНТ Отдых;
- СНТ Рубин.
Осуществляются ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.