«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 844
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 735
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 404
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 188
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В микрорайоне Рязани из-за аварии отключили свет
Света нет по следующим улицам и адресам: Солотча; Солотчинское шоссе; Мещерская; Санаторий; СНТ Отдых; СНТ Рубин. Осуществляются ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.

В Солотче из-за аварии отключили электричество. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 13 декабря.

Света нет по следующим улицам и адресам:

  • Солотча;
  • Солотчинское шоссе;
  • Мещерская;
  • Санаторий;
  • СНТ Отдых;
  • СНТ Рубин.

Осуществляются ремонтные работы. Их проведут до полного восстановления.