Опубликовано расписание работы катка на Мюнстерской площади

Каток на Мюнстерской площади начнет работать с 13 декабря. За входной билет придется отдать 250 рублей. Предусмотрена аренда коньков. Она обойдется в 250 рублей. В карточке указано расписание работы. Также представлена информация о бесплатных мероприятиях и мастер-классах. Возрастное ограничение — 0+