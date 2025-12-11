Опубликовано расписание работы катка на Мюнстерской площади
Каток на Мюнстерской площади начнет работать с 13 декабря. За входной билет придется отдать 250 рублей. Предусмотрена аренда коньков. Она обойдется в 250 рублей. В карточке указано расписание работы. Также представлена информация о бесплатных мероприятиях и мастер-классах. Возрастное ограничение — 0+
Опубликовано расписание работы катка на Мюнстерской площади. Его разместила пресс-служба горадминистрации.
Ранее корреспондент РЗН. инфо выяснил, что ледовый каток на Мюнстерской площади с дополнительным охлаждением уже залит, рядом с ним появились раздевалки, фудтраки.
