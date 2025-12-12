В Рязанской области не будет света три дня подряд

В Клепиковском районе отключат электроэнергию 13, 14 и 15 декабря. Об этом сообщает райадминистрация. Света не будет 13 и 14 декабря с 09:00 до 17:00 в деревнях: Бычково, Уткино, Верещугино, Иванисово. А 15 декабря с 09:00 до 17:00 в: Молькино, Сосы, Левино-2, Ненашкино, Батыково, Траново, Корякино, Ушмор, Ушмор, Фролово, Барское, Тюрвищи, Дрошино, Ханино, Иваново, Князево, Абрахово, Подсвятье, Горки, Лункино. В это время будут проводить плановые работы.

