Над Рязанской областью уничтожили 1 БПЛА

В Рязанской области за период с 13:00 до 20:00 часов уничтожили 1 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Всего за это время над территорией России перехватили 47 украинских беспилотника. Помимо Рязанской области, 13 БПЛА сбили над Тульской областью, по 7 — над Московской, Орловской и Белгородской областями, 6 — над Брянской областью, 3 — над Калужской, 2 — над Курской областями и 1 — над Нижегородской областью.

