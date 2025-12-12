На 73-м году жизни скончался заслуженный артист Олег Прядко

В Саратовской области на 73-м году жизни скончался заслуженный артист Республики Казахстан, актер Олег Прядко. Об этом сообщает сайт города Балаково. Вечером стало известно о его смерти, и это известие потрясло многих поклонников его таланта. Дочь артиста выразила глубокую скорбь и призналась, что не может поверить в утрату отца. Она уверена, что зрители навсегда запомнят его выдающееся мастерство, которое он демонстрировал на сцене на протяжении многих лет. Олег Прядко начал свою карьеру в Балаковском драматическом театре имени Е. А. Лебедева в 1997 году, а в 2006 году стал режиссером театра. Его вклад в искусство будет навсегда сохранен в памяти зрителей.

Прощание с Олегом Прядко состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.