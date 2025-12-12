Рязань
На 73-м году жизни скончался заслуженный артист Олег Прядко
Прощание с Олегом Прядко состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково.