ЦБ повысил официальный курс доллара

Банк России обновил официальный курс валют, установив курс доллара на уровне 79,73 руб., что на 0,39 руб. выше предыдущего значения. Об этом пишут «Ведомости». Согласно информации на сайте регулятора, курс евро также показал рост — он увеличился на 0,62 руб. и составил 93,56 рублей. Колебания курса юаня оказались минимальными, составив 11,27 руб. (+0,09 руб.). Центробанк также сообщил, что 30 декабря будут зафиксированы курсы валют, которые останутся неизменными на весь период новогодних праздников. Новые значения, которые вступят в силу с 13 января, будут установлены в первый рабочий день следующего года — 12 января.