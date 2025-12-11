«Зеленый сад — мой дом» сохранила свет и тепло в домах Рязани во время аварии

Вечером 10 декабря жители домов № 5, 7 и 9 по улице Васильевской в ЖК «Гранд Комфорт» могли остаться без света и отопления из-за аварии на городских электросетях. Электричество отключилось около 14.30, при этом перестали работать и отопительные котлы.

Сотрудники УЖК «Зеленый сад — мой дом» оперативно подключили временное электроснабжение. Сначала специалисты доставили генератор с автобазы, позже — более мощную установку на 500 кВА, когда стало ясно, что восстановительные работы затягиваются.

«Мы получили всю оперативную информацию от коллег, которые обслуживают эти дома. Приняли решение о подвозе генератора. Сначала подключили прибор, который привез дежурный водитель, позже — более мощный. Благодаря ему удалось сохранять свет и тепло в квартирах до самого утра. Жильцы никаких дополнительных расходов не понесут», — сообщил главный энергетик УЖК Дмитрий Козлов.

По его словам, он, инженер Роман Загудаев и электрик Сергей Шурин работали на месте с 14.30 до 6.30 утра. В УЖК добавили, что продолжат обеспечивать бытовой комфорт во всех обслуживаемых домах.