В Рязани детям перекрыли дорогу в школу, они не знали как вернуться домой

Жители Рязани попросили администрацию города с просьбой обратить внимание на состояние дороги к школе с Касимовского шоссе, 67к3. Пост с жалобой появился в группе «Типичная Рязань». По словам горожан, единственный маршрут вдоль Муромского шоссе закрыли на ремонт ливневки до августа 2026 года. В связи с этим детям приходится обходить через частный сектор, где дороги постоянно грязные, отсутствует освещение и собираются нетрезвые компании.

Родители отмечают, что вчера младшие школьники не смогли безопасно вернуться домой после занятий и были растеряны, поскольку не знали альтернативного маршрута. Жители подчеркивают, что ранее просили об устройстве безопасной дороги, однако дальнейших действий не последовало.

«Младшие классы просто паникуют и не понимают, где им идти. Альтернативный путь тоже совершенно небезопасен, в кустах часто гуляют бродячие собаки, от которых неизвестно что ожидать» — жалуются рязанцы.