В Рязани детям перекрыли дорогу в школу, они не знали как вернуться домой
Родители отмечают, что вчера младшие школьники не смогли безопасно вернуться домой после занятий и были растеряны, поскольку не знали альтернативного маршрута. Жители подчеркивают, что ранее просили об устройстве безопасной дороги, однако дальнейших действий не последовало.

«Младшие классы просто паникуют и не понимают, где им идти. Альтернативный путь тоже совершенно небезопасен, в кустах часто гуляют бродячие собаки, от которых неизвестно что ожидать» — жалуются рязанцы.