Умер российский физик Радий Илькаев — разработчик ядерного щита РФ
На 88-м году жизни скончался выдающийся физик и один из создателей ядерного щита России Радий Илькаев. Об этом сообщил глава Сарова Алексей Сафонов в Telegram. Илькаев был почетным гражданином Сарова, академиком РАН и руководил РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1996 по 2007 годы. Родился в 1938 году в Иркутской области, окончил Ленинградский университет по теоретической физике. Автор более 550 научных работ, внес значительный вклад в развитие физико-математических методов для ядерного оружия. Под его руководством создана сверхмощная лазерная установка «Искра-6» на основе петаваттного лазера «Луч». За заслуги награжден высшими государственными орденами.

На 88-м году жизни скончался выдающийся физик и один из разработчиков ядерного щита России Радий Илькаев. Об этом сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов в своем Telegram-канале.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ», — отметил Сафонов, выразив соболезнования родным и близким ученого.

Радий Илькаев родился в 1938 году в селе Тутура Иркутской области и окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». В своей карьере он работал в КБ-11, ныне известном как Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где с 1996 по 2007 годы занимал пост директора.

Ученый сделал значительный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, и является автором более 550 научных трудов. Под его руководством была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанной на лазере петаваттного уровня «Луч». За свои достижения Илькаев был удостоен высших государственных наград и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».