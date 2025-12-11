На 88-м году жизни скончался выдающийся физик и один из разработчиков ядерного щита России Радий Илькаев. Об этом сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов в своем Telegram-канале.
«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ», — отметил Сафонов, выразив соболезнования родным и близким ученого.
Радий Илькаев родился в 1938 году в селе Тутура Иркутской области и окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». В своей карьере он работал в КБ-11, ныне известном как Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где с 1996 по 2007 годы занимал пост директора.
Ученый сделал значительный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, и является автором более 550 научных трудов. Под его руководством была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6», основанной на лазере петаваттного уровня «Луч». За свои достижения Илькаев был удостоен высших государственных наград и стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».