Ученые впервые зафиксировали редкую ядерную реакцию на Солнце

Физики впервые обнаружили столкновения солнечных нейтрино с атомами углерода-13, подтвердив давнюю гипотезу редкой реакции. Об этом сообщили в Оксфордском университете. Эксперимент проходил на детекторе SNO+ в Канаде — сфере с жидкостью, где нейтрино, проходя, вызывают вспышки света при столкновениях с атомами. Особое внимание уделяли борным нейтрино из Солнца, которые при взаимодействии с углеродом-13 образуют нестабильный азот-13, излучающий свет. Анализ данных с мая 2022 по июнь 2023 года выявил 5 таких столкновений, подтвердив предсказания. Это доказывает, что даже низкоэнергетические нейтрино могут участвовать в ядерных реакциях. Ранее на установке SNO было показано, что нейтрино меняют типы, что связано с их массой — за это дали Нобелевскую премию.

Физики впервые обнаружили, что солнечные нейтрино сталкиваются с атомами углерода-13, что подтвердило давнюю гипотезу о редкой реакции, которую ученые искали много лет. Об этом сообщили в Оксфордском университете.

Нейтрино — это очень маленькие частицы, которые проходят сквозь Землю и другие объекты, оставаясь невидимыми. Их называют «призраками» Вселенной, потому что поймать их очень сложно.

Эксперимент проводился на специальном детекторе SNO+, который находится глубоко под землей в Садбери, Канада. Это большая сфера, заполненная жидкостью. Когда нейтрино проходят через эту жидкость, они иногда сталкиваются с атомами водорода или углерода-13, вызывая вспышки света, которые фиксируются специальными датчиками.

Ученые особенно интересовались «борными» нейтрино, которые образуются в Солнце. По теории, эти частицы могут реагировать с углеродом-13, создавая нестабильный азот-13. Когда азот распадается, он излучает световые сигналы, которые и помогли ученым зафиксировать столкновения.

Анализ данных с мая 2022 по июнь 2023 года показал пять столкновений борных нейтрино с углеродом-13, что совпало с предсказаниями ученых. Это открытие показывает, что даже низкоэнергетические нейтрино могут участвовать в ядерных реакциях.

Ранее на установке SNO было доказано, что нейтрино могут менять свои типы, что указывает на наличие у них массы. За это исследование была вручена Нобелевская премия.