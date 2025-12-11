Ученые впервые зафиксировали редкую ядерную реакцию на Солнце

Физики впервые обнаружили столкновения солнечных нейтрино с атомами углерода-13, подтвердив давнюю гипотезу редкой реакции. Об этом сообщили в Оксфордском университете. Эксперимент проходил на детекторе SNO+ в Канаде — сфере с жидкостью, где нейтрино, проходя, вызывают вспышки света при столкновениях с атомами. Особое внимание уделяли борным нейтрино из Солнца, которые при взаимодействии с углеродом-13 образуют нестабильный азот-13, излучающий свет. Анализ данных с мая 2022 по июнь 2023 года выявил 5 таких столкновений, подтвердив предсказания. Это доказывает, что даже низкоэнергетические нейтрино могут участвовать в ядерных реакциях. Ранее на установке SNO было показано, что нейтрино меняют типы, что связано с их массой — за это дали Нобелевскую премию.

