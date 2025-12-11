Ученые впервые зафиксировали редкую ядерную реакцию на Солнце

Физики впервые обнаружили, что солнечные нейтрино сталкиваются с атомами углерода-13, что подтвердило давнюю гипотезу о редкой реакции, которую ученые искали много лет. Об этом сообщили в Оксфордском университете.
Нейтрино — это очень маленькие частицы, которые проходят сквозь Землю и другие объекты, оставаясь невидимыми. Их называют «призраками» Вселенной, потому что поймать их очень сложно.
Эксперимент проводился на специальном детекторе SNO+, который находится глубоко под землей в Садбери, Канада. Это большая сфера, заполненная жидкостью. Когда нейтрино проходят через эту жидкость, они иногда сталкиваются с атомами водорода или углерода-13, вызывая вспышки света, которые фиксируются специальными датчиками.
Ученые особенно интересовались «борными» нейтрино, которые образуются в Солнце. По теории, эти частицы могут реагировать с углеродом-13, создавая нестабильный азот-13. Когда азот распадается, он излучает световые сигналы, которые и помогли ученым зафиксировать столкновения.
Анализ данных с мая 2022 по июнь 2023 года показал пять столкновений борных нейтрино с углеродом-13, что совпало с предсказаниями ученых. Это открытие показывает, что даже низкоэнергетические нейтрино могут участвовать в ядерных реакциях.
Ранее на установке SNO было доказано, что нейтрино могут менять свои типы, что указывает на наличие у них массы. За это исследование была вручена Нобелевская премия.