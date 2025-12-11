Рязанцев предупредили о сохранении угрозы БПЛА

В Рязанской области до сих пор сохраняется угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Жителей Рязани и области предупредили о сохранении беспилотной опасности. Рязанцев просят не покидать укрытия и не подходить к окнам.

Сообщение поступило в 16:50.

Напомним, угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 10:52 11 декабря.

Ранее в РСЧС предупредили о сохранении угроза БПЛА в регионе.