Рязанцев предупредили о сохранении угрозы БПЛА
В Рязанской области до сих пор сохраняется угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Жителей Рязани и области предупредили о сохранении беспилотной опасности. Рязанцев просят не покидать укрытия и не подходить к окнам. Сообщение поступило в 16:50. Напомним, угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 10:52 11 декабря. Ранее в РСЧС предупредили о сохранении угроза БПЛА в регионе.
