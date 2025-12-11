Рязань
Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА
Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 00:28. Жителей призывали не подходить к окнам, а также покинуть улицу. В безопасном месте рекомендовали оставаться до сигнала «отбой». В 3:38 отменили беспилотную опасность.

Ночью в Рязанской области действовала угроза БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 00:28 11 декабря. Жителей призывали не подходить к окнам, а также покинуть улицу. В безопасном месте рекомендовали оставаться до сигнала «отбой».

В 3:38 отменили беспилотную опасность.

Позже стало известно, что над Рязанской областью сбили два БПЛА.