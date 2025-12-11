МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства. Ночью и утром 12 декабря на территории Рязанской области местами сохранятся гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью 200-500 м, на дорогах гололедица.