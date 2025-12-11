МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах прогнозируют гололедицу. Плохая погода сохранится до конца суток 11 декабря.