МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах прогнозируют гололедицу. Плохая погода сохранится до конца суток 11 декабря.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Его разместили на сайте регионального ведомства.
В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман с видимостью 200-500 метров. На дорогах прогнозируют гололедицу.
Плохая погода сохранится до конца суток 11 декабря.