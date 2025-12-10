За ночь над российскими регионами сбили 20 БПЛА

В ночь на 10 декабря средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над 4 регионами РФ: 16 — над Брянской областью, 2 — над Калужской областью, по 1 над Белгородской областью и Подмосковьем.