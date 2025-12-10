Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 78.80 / 78.00 10/12 11:00
Нал. EUR 91.00 / 92.20 10/12 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 554
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 486
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 293
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 015
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани образовались 9-балльные пробки
Утром в среду, 10 декабря, заторы образовались Московском, Куйбышевском, Муромском шоссе, улицах Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Тимуровцев, Есенина, Циолковского, Спортивной, Горького, Маяковского, Чапаева, Дзержинского, Спортивной, Черновицкой, Западной, Приокском путепроводе, Народном бульваре. По данным карт, на на дорогах произошло три ДТП.

В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс карт».

Утром в среду, 10 декабря, заторы образовались Московском, Куйбышевском, Муромском шоссе, улицах Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Тимуровцев, Есенина, Циолковского, Спортивной, Горького, Маяковского, Чапаева, Дзержинского, Спортивной, Черновицкой, Западной, Приокском путепроводе, Народном бульваре.

По данным карт, на на дорогах произошло три ДТП.