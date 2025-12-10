В Рязани образовались 9-балльные пробки

Утром в среду, 10 декабря, заторы образовались Московском, Куйбышевском, Муромском шоссе, улицах Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Тимуровцев, Есенина, Циолковского, Спортивной, Горького, Маяковского, Чапаева, Дзержинского, Спортивной, Черновицкой, Западной, Приокском путепроводе, Народном бульваре. По данным карт, на на дорогах произошло три ДТП.