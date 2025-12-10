Угроза БПЛА на территории Рязанской области отменена

Опасность атаки БПЛА в Рязани и области действовала с 19:54 10 декабря. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 21:02 угрозу отменили.

В 21:02 угрозу отменили.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами перехватили 31 беспилотник за пять часов.