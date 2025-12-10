За пять часов над российскими регионами перехватили 31 беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА самолетного типа в период с 15:00 до 20:00 10 декабря. 13 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Калужской областью, пять — над Крымом. По одному беспилотнику перехватили над Тульской областью и территорией московского региона. Напомним, в Рязанской области в 19:54 объявили угрозу атаки БПЛА.

